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В ОК "Південь" пояснили, що може нашкодити контрнаступу ЗСУ в Херсонській області

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27 червня, 17:50
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Українські військові витісняють окупантів з півдня нашої країни
Наталія Гуменюк озвучила деталі контрнаступу ЗСУ на Півдні України.
Наталія Гуменюк озвучила деталі контрнаступу ЗСУ на Півдні України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України просуваються на півдні та посувають російських окупантів. Однак подробиць контрнаступу в Херсонській області оголошувати наразі не можна. Це може зашкодити операції ЗСУ.

Таку заяву на брифінгу в понеділок зробила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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Вона повідомила, що окупанти змушені облаштовувати запасні рубежі. Періодично загарбники намагаються повернутися і атакують. Ворог застосовує тактику авіаційних та ракетних ударів у глибокий тил. Одна з причин – відсутність успіхів на суходолі.

Гуменюк пояснила, що обговорення контрнаступу в Херсонській області зашкодило просуванню українських військ.

"Тому саме ці занадто радісні й передчасні повідомлення дуже недоречні в такий час, коли триває військова операція", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що операція триває на відкритій степовій місцевості, яка дуже складна для ведення відкритих боїв. Крім того, українська сторона наразі не має потужної артилерії, яка була б такою далекобійною, як у ворога.

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"Для того, щоб нам прозвітувати про якісь суттєві досягнення, нам треба дуже далеко відігнати ворога, щоб він не накривав наші позиції. Тому ще раз звертаюсь до всіх можновладців, до всіх публічних особистостей: не поспішайте поперед військового командування, дайте військовим зробити свою роботу", – закликала речниця.

Раніше "кіборг", учасник тероборони Миколаєва полковник СБУ Роман Костенко розповів, яка ситуація з контрнаступом ЗСУ в Херсонській області та чому окупанти посилили обстріли Миколаєва, нещадно знищуючи місто.

Також військовий експерт Олег Жданов пояснював, як ЗСУ відвойовуватимуть Херсон.

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