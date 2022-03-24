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У Харкові поховали колишнього в'язня концтаборів, який згорів у квартирі після ракетного обстрілу

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24 березня, 17:34
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Сім'я розповіла, що пам'ять про нелегку долю дідуся у них збереглася
Старожил Харкова Борис Романченко згорів у своїй квартирі / Колаж "Сьогодні"
Старожил Харкова Борис Романченко згорів у своїй квартирі / Колаж "Сьогодні"

Рідним вдалося поховати в'язня концтаборів старожила Харкова Бориса Романченка, який 18 березня не пережив бомбардування міста російськими військовими злочинцями.

Про це повідомили журналісти "Сьогодні".

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Що відомо

На сьомий день, після того як у будинок Бориса Романченка влучила російська ракета, родичам вдалося організувати похорон харків'янина, попри те, що бомбардування міста триває.

Син загиблого Ігор Романченко розповів, що у квартирі його 96-річного батька справді нічого не залишилося. Але в них збереглися фотографії і нічого не забуто.

"Нічого. Є фотографії, нічого не забуто. Після того, як там все згоріло і нічого не залишилося. Навіть я не побачив череп. Без черепа, без голови (ховали – Ред.)", – розповів чоловік.

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Доля колишнього в'язня

Сім'я хотіла вивезти дідуся, щойно російська армія вторглася в Україну. Але Борис Романченко, який пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, не погодився.

Борис Романченко помер у своїй квартирі на Салтівці, коли снаряд окупантів влучив у його будинок. Через постійні обстріли вивезти тіло відразу не змогли.

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Облога Харкова

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