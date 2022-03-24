В Харькове похоронили бывшего узника концлагерей, который сгорел в квартире после ракетного обстрела

Родным удалось похоронить узника концлагерей старожила Харькова Бориса Романченко, который 18 марта не пережил бомбардировку города российскими военными преступниками.
Об этом сообщили журналисты "Сегодня".
Что известно
На седьмой день, после того как в дом Бориса Романченко попала российская ракета, родственникам удалось организовать похороны харьковчанина, несмотря на то, что бомбардировка города продолжается.
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Сын погибшего Игорь Романченко рассказал, что в квартире его 96-летнего отца действительно ничего не осталось. Но у них сохранились фотографии и на самом деле ничего не забыто.
"Ничего. Есть фотографии, ничего не забыто. После того, как там все сгорело и ничего не осталось. Даже я не увидел череп. Без черепа, без головы (хороним – Ред.)", – рассказал мужчина.
Судьба бывшего узника
Семья хотела вывезти дедушку, как только российская армия вторглась в Украину. Но Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен, не согласился.
Борис Романченко умер в своей квартире на Салтовке, когда снаряд оккупантов попал прямо в его дом. Из-за постоянных обстрелов вывезти тело сразу не смогли.
Осада Харькова
- 24 марта в Харькове российские оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Несколько человек получили ранения.
- Центр города сегодня был обстрелян крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.
- Харьковчане не спешат покидать город, несмотря на постоянные обстрелы оккупантами. Большинство горожан это объясняют тем, что в Харькове у них остались родственники, а также, что в такой способ они поддерживают свой родной город.
- Российские оккупанты разрушили уже почти 1000 строений в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.