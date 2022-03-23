"Это наш дом": харьковчане рассказали, почему они не уезжают из города (видео)

Российские оккупанты уже разрушили 972 здания, из них 778 – это жилые дома. Однако в Харькове еще остаются люди, которые не собираются его покидать

Харьковчане не спешат покидать город, несмотря на постоянные обстрелы оккупантами. Большинство горожан это объясняют тем, что в Харькове у них остались родственники, а также, что в такой способ они поддерживают свой родной город.

Что говорят харьковчане

- Во-первых, мы не верили всему этому. Во-вторых, мама преклонных лет после болезни. А украинцы своих не оставляют. Как-то так.

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- А куда? Я у себя дома. Куда я должен уехать?

- Я задавала себе вопрос. Многие уехали – друзья, знакомые. Не могу я уехать. Душа держится. Должны же оставаться, поддерживать город. И нас много таких, и это очень радует. Это наш дом. Молимся, чтобы все закончилось. Вера и молитва – это то, что помогает. Очень тяжело это воспринимать.

- Ну, как не страшно. Я не знаю. Вот вы ходите, вам не страшно? Страшно. Вот и нам тоже.

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- Это наш город, родной город. Он дает нам силы, он вдохновляет нас на жизнь. Мы возвращаемся сейчас к работе, хотя бы в дистанционном формате, но возвращаемся. Я думаю, что благодаря тем, кто сейчас здесь оказался, остался, может город может жить.

В Харькове оккупанты разрушили почти тысячу зданий

Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.

Несмотря на постоянных обстрелы со стороны войск РФ, власти рассматривают варианты восстановления города после войны.

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"Сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть ясное понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что мы все выполним", – сказал мэр Игорь Терехов.

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