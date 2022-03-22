У Харкові під обстрілом загинув 96-річний колишній в'язень концтаборів: від квартири залишилися уламки та попіл (фото)

Вчора, 21 березня, в Харкові загинув в'язень концтаборів Борис Романченко. В його будинок влучила російська бомба.
Про це повідомив у Twitter Меморіал пам'яті концентраційних таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау.
Що сталося
"Як ми дізналися від родичів, наш друг Борис Романченко, який пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, загинув минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові. Ми глибоко стривожені", – зазначили там.
За словами онуки Романченка, він жив у багатоповерховому будинку, в який влучила бомба.
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1/2- Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022
Wie wir von Angehörigen erfahren haben, wurde unser Freund Boris Romantschenko, der die KZs #Buchenwald , #Peenemünde , #Dora und #BergenBelsen überlebt hatte, am vergangenen Freitag bei einem Bombenangriff auf sein Wohnhaus in #Charkiw getötet. Wir sind zutiefst bestürzt. pic.twitter.com/SOMAdpQn35
Фото з квартири
Як повідомляє "Суспільне Харків", комунальники дісталися квартири Бориса Романченка. Квартира 96-річного чоловіка та весь поверх згоріли вщент.
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