У Харкові окупанти обстріляли чергу за гуманітаркою, є загиблі (оновлено)

У Харкові російські окупанти обстріляли людей у черзі по гуманітарну допомогу, є поранені.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у місцевій владі.
Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що обстріл стався в районі вулиці Академіка Павлова біля пункту Нової пошти. Харків'яни там отримували гуманітарну допомогу.
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За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 поранено. Постраждалих госпіталізували до лікувальних закладів.
Ситуація у Харкові
- Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракетами "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ. Також, за словами голови Харківської ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм, також обстріляли Золочів і Балаклію.
- Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові, із них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.
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- Під Чугуєвом Харківської області ЗСУ збили російський винищувач, а в Харківському районі знищено двоє ворожих безпілотників.
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