Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач та два безпілотники

Під Чугуєвом Харківської області ЗСУ збили російський винищувач, а в Харківському районі знищено два ворожі безпілотники.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загоряння на низькій висоті той упав зі сторони російської федерації. Також зранку в Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група Сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати "Орлан", – йдеться у повідомленні.
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