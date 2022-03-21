Под Чугуевом ВСУ сбили вражеский истребитель и два беспилотника

Под Чугуевом Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель, а в Харьковском районе уничтожено два вражеских беспилотника.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте тот упал со стороны российской федерации. Также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа Сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан", – говорится в сообщении.
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