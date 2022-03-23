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"Це наш дім": харків'яни розповіли, чому вони не їдуть з міста (відео)

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23 березня, 21:54
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Російські окупанти вже зруйнували 972 будівлі, з них 778 – це житлові будинки. Однак у Харкові ще залишаються люди, які не збираються його покидати

Харків'яни не поспішають залишати місто, незважаючи на постійні обстріли окупантами. Більшість містян це пояснюють тим, що у Харкові в них залишилися родичі, а також, що таким чином вони підтримують своє рідне місто.

Що кажуть харків'яни

- По-перше, ми не вірили всьому цьому. По-друге, мама похилого віку після хвороби. А українці своїх не лишають. Якось так.

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- А куди? Я у себе вдома. Куди я мушу поїхати?

- Я ставила собі запитання. Багато хто поїхав – друзі, знайомі. Не можу я поїхати. Душа тримається. Мусимо ж залишатися, підтримувати місто. І нас багато таких, і це дуже тішить. Це наш дім. Молимося, щоби все закінчилося. Віра та молитва – це те, що допомагає. Дуже важко це сприймати.

- Ну, як не страшно. Я не знаю. Ось ви ходите, вам не лячно? Лячно. Ось і нам також.

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- Це наше місто, рідне місто. Воно дає нам сили, воно надихає нас на життя. Ми повертаємось зараз до роботи, хоча б у дистанційному форматі, але повертаємось. Я думаю, що завдяки тим, хто зараз тут опинився, може місто може жити.

У Харкові окупанти зруйнували майже тисячу будівель

Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові,із них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.

Попри постійні обстріли з боку військ РФ, влада розглядає варіанти відновлення міста після війни.

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"Сьогодні ми активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми усе виконаємо", – сказав мер Ігор Терехов.

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