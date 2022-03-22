Чичваркін пояснив, чому Путін знищує Маріуполь та Харків

Російський підприємець, мільйонер Євген Чичваркін заявив, що президент Росії Володимир Путін знищує Маріуполь та Харків, бо його не визнали царем і "не поцілували йому перстень".
Про це Чичваркін повідомив на телеканалі Україна 24.
За словами бізнесмена, Путін вважає себе імператором, а Україну – провінцією, яка "уявила себе вольницею".
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"Він (Путін) вписав себе в один ряд із найбільш відмороженими тиранами, які були за останні 150 років. Поки що кількістю жертв, слава богу, він ще недотягує до топ-3, але, безумовно, дотягує до найвищого покарання в Гаазі"
Кат Маріуполя. Генерал РФ Мізінцев особисто наказав бомбити пологовий будинок
За операцію російських окупантів із захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де були медики та вагітні жінки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За словами Геращенка, Мізінцев раніше керував операцією у Сирії. Він начальник Національного центру управління обороною РФ з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року.
"Це він наказував бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", – написав радник глави МВС.
Авіаудар по пологовому будинку
9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали щонайменше 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи майже знищили будинки.
Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. Це була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
Незабаром у МЗС РФ проговорились, що авіаудар по пологовому будинку був не випадковим – окупанти цілеспрямовано обстріляли вагітних жінок та дітей. Речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції".
"У Маріуполі нацбати, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали в ньому вогневі позиції", – збрехали в Росії.