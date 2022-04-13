"Тікали і тягли з АЕС все": Монастирський показав фото залишеного окупантами Чорнобиля

Російські окупанти хаотично тікали з Чорнобильської АЕС і забирали з собою награбоване радіоактивне майно – від посуду до запчастин.
Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і показав відповідні фото.
"Спалена ворожа техніка, покинуті боєприпаси й речі окупантів на Чорнобильській АЕС – усе це свідчить про те, що вони не робили жодного "доброго жесту" і не відходили з Київщини зі своєї власної волі, як брешуть зараз їхні хазяї у Кремлі, а банально просто втікали. Причому російській військові, відступаючи, тягли з АЕС все – від посуду до запчастин і приладів. Тому і вони самі, і награбоване ними на станції, і їхня техніка є по суті пересувними джерелами випромінювання, які вражатимуть радіацією всіх довкола себе", – пише глава МВС.
Монастирський розповів, що, за розрахунками спеціалістів, тим, хто копав окопи в Чорнобилі, залишилося жити максимум рік.
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Він додав, що зараз колишня Чорнобильська АЕС – під охороною Національна гвардія України. Органи Нацполіції документують злочини окупантів, а рятувальники та піротехніки обстежують та розміновують територію.
Чорнобильська зона під окупацією
- Раніше повідомлялося, що, втікаючи з Чорнобильської зони, окупанти прихопили з собою кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також ворог погрожуваа забрати працівників з собою до Білорусі.
- На Youtube з'явився ролик, що після себе залишили окупанти навколо ЧАЕС і як вони перекопали так званий Рудий ліс. Ці кадри доводять, що російські солдати не залишили собі шансів не отримати опромінення.
- Після себе безголові окупанти залишили бардак, зламані сейфи, розграбовані лабораторії, про що розповіли журналістам працівники атомної енергокомпанії.
- Крім того, окупанти знищили архів Чорнобильської АЕС та унікальну лабораторію.