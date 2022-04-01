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Окупанти, що втекли з ЧАЕС, вкрали кавоварки та чайники

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 квітня, 03:54
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Також відомо, що солдати РФ з території готелю в Чорнобилі винесли сервізи, вилки, ложки та тарілки
Окупанти покинули Чорнобиль. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти покинули Чорнобиль. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, які пішли з ЧАЕС, вкрали кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати працівників із собою до Білорусі.

Про це розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгеній Крамаренко під час інформаційного марафону на українських каналах.

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Деталі

Російські солдати винесли цінні речі, запакували їх у техніку та почали виїжджати з ЧАЕС. Співробітники тим часом були на місці, але їм заборонили виходити з кабінетів.

За словами Крамаренка, окупанти вкрали комп'ютери, кавоварки, чайники, кілька контейнерів із майном, яке знаходилося на ЧАЕС.

Крім того, відомо, що солдати РФ з території готелю у Чорнобилі вкрали сервізи, вилки, ложки та тарілки.

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Крамаренко додав, що суттєвих пошкоджень інфраструктури Чорнобильської АЕС не виявлено.

Росіяни покинули ЧАЕС, але забрали із собою українських Нацгвардійців

На майданчику Чорнобильської АЕСнемає сторонніх осіб. Однак при виході російських військ відбувається пограбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Про це повідомляє державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Відповідні "офіційні" документи підписали працівники станції з примусу до фактичного завершення процесу" , – йдеться у повідомленні.

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При виході російські війська грабують приміщення, викрадають техніку та забирають цінні речі.

"Наступні дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських спеціалістів на наявність вибухових пристроїв" , – додали в агентстві.

Енергоатом повідомляє, що втікаючи з території станції, окупанти також забрали Нацгвардиців, яких тримали в полоні з 24 лютого.

Що відбувається на ЧАЕС

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