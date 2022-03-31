"Радіація воює за Україну": окупантів масово вивозять з Чорнобиля на лікування

Російські окупанти, які базуються у Чорнобильській зоні, отримали великі дози радіоактивного опромінення і тепер їх вивозять до Білорусі на лікування.
Про це повідомила у Facebook 72 окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців.
"Рудий ліс у Чорнобильській зоні теж за нас. Окупанти вирішили там окопатись. Тепер, опроміненні радіацією, яка осіла на тій землі, масово ідуть у білоруський Гомель на лікування. Тих, кого не знищила українська армія, знищить наша земля. Рашисти не лише не вмілі воєни, а й дурні", – йдеться в повідомленні.
Як зазначили у 72 ОМБр, "один зі співробітників станції розповів Reuters, що розмовляв з деякими рядовими російськими солдатами".
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"Коли їх запитали, чи знають вони про катастрофу 1986 року, про вибух четвертого енергоблоку, вони й гадки не мали, на якому вони об'єкті", – сказав він.
У 72 ОМБр прокоментували інформацію Пентагону, за якою Росія відводить свої війська з Чорнобильської зони в бік кордону з Білоруссю.
"Це повноцінне звільнення чи просто перегрупування – поки не ясно. Якщо не відведуть-виб'ємо!" – заявляюь українські військові.
Окупанти риють окопи в "Рудому лісі" біля ЧАЕС
На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.
"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Наша держава я всіх ненавиджу, на**й", – каже військовий.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.