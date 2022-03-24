На захоплену ЧАЕС приїхали російські пропагандисти

На Чорнобильську АЕС, тимчасово захоплену окупантами, прибули російські телевізійники, щоби зняти пропагандистський ролик.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
"Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену росіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове кіно про роботу станції", – йдеться у повідомленні.
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Таким чином, окупанти хочуть переконати МАГАТЕ у "нормальності" ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоком радіації та забрудненням навколишнього середовища.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Невдовзі в Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомляли, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленій окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.