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На захоплену ЧАЕС приїхали російські пропагандисти

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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24 березня, 13:56
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Окупанти хочуть зняти чергове фейкове "кіно" на Чорнобильській станції
На жаль, ЧАЕС, як і раніше, контролюють російські загарбники. Фото: колаж "Сьогодні"
На жаль, ЧАЕС, як і раніше, контролюють російські загарбники. Фото: колаж "Сьогодні"

На Чорнобильську АЕС, тимчасово захоплену окупантами, прибули російські телевізійники, щоби зняти пропагандистський ролик.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

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"Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену росіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове кіно про роботу станції", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, окупанти хочуть переконати МАГАТЕ у "нормальності" ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоком радіації та забрудненням навколишнього середовища.

Що відбувається на ЧАЕС

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