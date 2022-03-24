На захваченную ЧАЭС приехали российские пропагандисты

Оккупанты хотят снять очередное фейковое "кино" на Чернобыльской станции

К сожалению, ЧАЭС по-прежнему контролируют российские захватчики. Фото: коллаж "Сегодня"

На Чернобыльскую АЭС, временно захваченную оккупантами, прибыли российские телевизионщики, чтобы снять пропагандистский ролик.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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"Сегодня, 24 марта 2022 года, на захваченную россиянами Чернобыльскую атомную электростанцию прибыла "свежая" группа рашистов-пропагандистов, чтобы снять очередное фейковое кино о работе станции", — говорится в сообщении.

Таким образом, оккупанты хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное положение дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды.

Что происходит на ЧАЭС