"Радиация воюет за Украину": оккупантов массово вывозят из Чернобыля на лечение

Российские военные даже не предполагали, на какой объект их отправило командование

Оккупанты решили там окопаться возле ЧАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, базирующиеся в Чернобыльской зоне, получили большие дозы радиоактивного облучения и теперь их вывозят в Беларусь для лечения.

Про это сообщила в Facebook 72 отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

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"Рыжий лес в Чернобыльской зоне тоже за нас. Оккупанты решили там окопаться. Теперь, облученные радиацией, осевшей на той земле, массово едут в белорусский Гомель на лечение. Тех, кого не уничтожила украинская армия, уничтожит наша земля. Рашисты не только не умелые войны, но и глупые", – говорится в сообщении.

Как отметили в 72 ОМБр, "один из сотрудников станции рассказал Reuters, что разговаривал с некоторыми рядовыми российскими солдатами".

"Когда их спросили, знают ли они о катастрофе 1986 года, о взрыве четвертого энергоблока, они и не подозревали, на каком они объекте", – сказал он.

В 72 ОМБр прокомментировали информацию Пентагона, по которой Россия отводит свои войска из Чернобыльской зоны в сторону границы с Беларусью.

"Это полноценное освобождение или просто перегруппировка – пока не ясно. Если не отведут-выбьем!" – заявляют украинские военные.

Оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

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"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили под***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит военный.

Что происходит на ЧАЭС