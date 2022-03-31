"Радиация воюет за Украину": оккупантов массово вывозят из Чернобыля на лечение

Российские оккупанты, базирующиеся в Чернобыльской зоне, получили большие дозы радиоактивного облучения и теперь их вывозят в Беларусь для лечения.
Про это сообщила в Facebook 72 отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.
"Рыжий лес в Чернобыльской зоне тоже за нас. Оккупанты решили там окопаться. Теперь, облученные радиацией, осевшей на той земле, массово едут в белорусский Гомель на лечение. Тех, кого не уничтожила украинская армия, уничтожит наша земля. Рашисты не только не умелые войны, но и глупые", – говорится в сообщении.
Как отметили в 72 ОМБр, "один из сотрудников станции рассказал Reuters, что разговаривал с некоторыми рядовыми российскими солдатами".
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"Когда их спросили, знают ли они о катастрофе 1986 года, о взрыве четвертого энергоблока, они и не подозревали, на каком они объекте", – сказал он.
В 72 ОМБр прокомментировали информацию Пентагона, по которой Россия отводит свои войска из Чернобыльской зоны в сторону границы с Беларусью.
"Это полноценное освобождение или просто перегруппировка – пока не ясно. Если не отведут-выбьем!" – заявляют украинские военные.
Оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС
На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.
"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили под***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит военный.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.