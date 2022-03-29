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Окупанти, які захопили ЧАЕС, могли отримати внутрішнє опромінення – Reuters

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29 березня, 04:17
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Колона окупантів проїхала покинутою дорогою повз "Рудий ліс" і багато датчиків радіаційної безпеки показали перевищення рівня радіації
Окупанти на ЧАЕС могли отримати опромінення. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти на ЧАЕС могли отримати опромінення. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС, проникли на танках через забруднену зону біля станції "Рудий ліс" без захисту. Так, солдати підняли в повітря радіоактивний пил і могли отримати внутрішнє опромінення, оскільки дихали цим.

Про це повідомляє Reuters.

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Як стало відомо, колона окупантів проїхала покинутою дорогою повз "Рудий ліс" і багато датчиків радіаційної безпеки показали перевищення рівня радіації.

За словами одного з працівників ЧАЕС, деякі окупанти навіть не чули раніше про вибух на Чорнобильській АЕС, який стався 1986 року.

"Вони поняття не мали, на якому об'єкті вони знаходяться. Все, що ми чули від них: "Це є критично важлива інфраструктура", – розповів він.

Окупанти риють окопи у "Рудому лісі" біля ЧАЕС

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.

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У "Рудому лісі" біля Чорнобильської АЕС російські військові риють собі окопи. Про це повідомив голова громадської ради Державне агентство України з управління зоною відчуження Олександр Сюрота.

"Добрі люди кажуть, що еба***ки нарили окопів не де завгодно, а в найстратегічнішому місці Чорнобильської зони – у "Рудому лісі". Хочеться побажати їм від щирого серця – рийте глибше, сидить довше!" , – йдеться у повідомленні.

Окупанти скаржиться на те, що вони отримують опромінення на захопленій ЧАЕС, проте командування все одно кидає їх у бій. Одна з розмов російського загарбника зі своєю родичкою перехопила СБУ.

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"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Наша держава я всіх ненавиджу, на**й", – каже військовий.

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Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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