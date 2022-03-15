На ЧАЕС відновили електропостачання після провокації від окупантів

Лінія електропостачання була ще раз пошкоджена окупаційними військами

На ЧАЕС відновили електропостачання. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання. Лінію електропостачання було пошкоджено внаслідок дій російської армії, яка захопила станцію в перший день війни.

Про це повідомило МАГАТЕ у своєму Twitter.

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Таку заяву зробили після того, як українська сторона надала відповідну інформацію.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що знову було відновлено зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена окупаційними військами", – йдеться у повідомленні.

Раніше, 14 березня, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що завдяки зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами

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