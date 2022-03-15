На ЧАЭС восстановили электроснабжение после провокации от оккупантов

На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение. Линия электроснабжения была повреждена в результате действий российской армии, которая захватила станцию в первый день войны.
Об этом сообщило МАГАТЭ в своем Twitter.
Такое заявление сделали после того, как украинская сторона предоставила соответственную информацию.
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"Украина сообщила МАГАТЭ, что снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", – говорится в сообщении.
Ранее, 14 марта, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что благодаря усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.