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На ЧАЭС восстановили электроснабжение после провокации от оккупантов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 марта, 06:43
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Линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками
На ЧАЭС возобновили электроснабжение.
На ЧАЭС возобновили электроснабжение. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение. Линия электроснабжения была повреждена в результате действий российской армии, которая захватила станцию в первый день войны.

Об этом сообщило МАГАТЭ в своем Twitter.

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Такое заявление сделали после того, как украинская сторона предоставила соответственную информацию.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", – говорится в сообщении.

Ранее, 14 марта, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что благодаря усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами.

Что происходит на ЧАЭС

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