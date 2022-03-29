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Захватившие ЧАЭС оккупанты могли получить внутреннее облучение – Reuters

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29 марта, 04:17
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Колонна оккупантов проехала по заброшенной дороге мимо "Рыжего леса" и многие датчики радиационной безопасности показали превышение уровня радиации
Оккупанты на ЧАЭС могли получить облучение. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты на ЧАЭС могли получить облучение. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС, пробрались на танках через загрязненную зону возле станции "Рыжий лес" без защиты. Таким образом солдаты подняли в воздух радиоактивную пыль и могли получить внутреннее облучение, так как дышали этим.

Об этом сообщает Reuters.

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Как стало известно, колонна оккупантов проехала по заброшенной дороге мимо "Рыжего леса" и многие датчики радиационной безопасности показали превышение уровня радиации.

По словам одного из работников ЧАЭС, некоторые оккупанты даже не слышали раньше о взрыве на Чернобыльской АЭС, который произошел в 1986 году.

"Они понятия не имели, на каком объекте они находятся. Все, что мы слышали от них: "Это критически важная инфраструктура", – рассказал он.

Оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

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В "Рыжем лесу" возле Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Об этом сообщил председатель общественного совета Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сюрота.

"Добрые люди говорят, что еба***ки нарыли окопов не где угодно, а в самом стратегическом месте Чернобыльской зоны – в "Рыжем лесу". Хочется пожелать им от всей души – ройте глубже, сидит дольше!", – говорится в сообщении.

Оккупанты жалуются на то, что они получают облучение на захваченной ЧАЭС, однако командование все равно бросает их в бой. Один из разговор российского захватчика со своей родственницей перехватило СБУ.

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"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит военный.

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