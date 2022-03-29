На Чорнобильській та Запорізькій АЕС ситуація погіршується – керівник "Енергоатому"

Петро Котін сподівається, що переговори щодо забезпечення безпеки на АЕС дадуть позитивні результати

На Чорнобильській та Запорізькій АЕС зараз небезпечна ситуація / Колаж "Сьогодні"

Ситуація на Чорнобильській та Запорізькій АЕС погіршується. Через небезпечну ситуацію на територію не можуть заїхати представники МАГАТЕ, які перебувають в Україні.

Про це керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін сказав в ефірі інформаційного телемарафону, пише ТСН.

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Що відомо

"Ситуація і на Чорнобильській АЕС, і в Енергодарі, на жаль, не змінюється. Я б сказав, що вона погіршується і в Чорнобилі, і на Запорізькій АЕС", – зазначив Петро Котін.

Також через небезпечну ситуацію Чорнобильської та Запорізької АЕС на представники МАГАТЕ не можуть потрапити на території станцій.

"Я думаю, що таких планів у них немає на сьогодні, бо там дуже небезпечна нині ситуація. І ні ми, українська сторона, а також міжнародні організації, такі як ООН, не можемо надати гарантій безпеки високих керівників МАГАТЕ, які могли б туди поїхати", – сказав керівник "Енергоатому".

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Петро Котін сподівається, що переговори щодо гарантування безпеки на АЕС дадуть позитивні результати.

"Але ми знаємо, що Гроссі наразі в Україні і він рухається у напрямку зустрічі. Я думаю, що цього тижня, в рамках цієї зустрічі, будуть деякі результати досягнуті щодо гарантування безпеки, насамперед, на Чорнобильській станції, та на Запорізькій станції. На це ми сподіваємося", – додав Петро Котін.

Фейк про Рівненську АЕС

Росія запустила 25 березня чергову порцію фейків, які спростували фахівці РНБО. Зокрема, Росія стверджує, що на Рівненській АЕС нібито примусово утримують російських атомників.

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Крім того, міністерство оборони Росії заявило про перехоплення українських таємних документів, у яких нібито йдеться про план підготовки та проведення наступальної операції на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, яка мала розпочатися з 22 січня.

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