Біля Запорізької АЕС війська РФ почали підривати боєприпаси

Стан радіаційного фону на території ЗАЕС зараз невідомий

Росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку N1. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому" у Telegram – канал .

"Окупант планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи.

Під час вибухів персонал залишав робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема, МАГАТЕ?", – йдеться у повідомленні.

Обстріли ЗАЕС

"Енергоатом" показав ексклюзивне відео, на якому працівники Запорізької атомної електростанції намагалися переконати загарбників припинити стрілянину по ній, оскільки це може бути небезпечним для всього світу. Оператор українських АЕС наголосив, що співробітники станції доклали всіх сил, щоб попередити жахливу катастрофу.

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Це – ядерний тероризм

"Це неприпустимо, це – ядерний тероризм. Підривати снаряди на території АЕС – такого у світі ніколи не було. Ділянка, де було підірвано боєприпаси – це периметр АЕС", – повідомив "Сьогодні" ексглава Держатомрегулювання Григорій Плачков.

Він зазначив, що тепер потрібно спостерігати за радіаційним фоном – його контролюють онлайн, кожну секунду.

"На першому енергоблоці не було палива. Він на ремонті, вони його не запускали. Що зараз із працюючими енергоблоками – це питання", – сказав Плачков.

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За даними Енергоатому, поки невідомо, чи змінився радіаційний фон на АЕС.

Захоплення Запорізької АЕС

Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС у Європі – Запорізьку. Внаслідок чого почалася пожежа.

Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС військовим злочином .

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Ситуація в Україні 14 березня