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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Возле Запорожской АЭС войска РФ начали взрывать боеприпасы

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 марта, 16:03
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Состояние радиационного фона на территории ЗАЭС сейчас неизвестно
Россияне взорвали часть боеприпасов возле энергоблока №1
Россияне взорвали часть боеприпасов возле энергоблока №1 / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские венные взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram – канале.

"Оккупант планируют м дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы.
При взрывах персонал покидал рабочие места. Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?", – говорится в сообщении.

Обстрелы ЗАЭС

"Энергоатом" показал эксклюзивное видео, на котором работники Запорожской атомной электростанции пытались убедить захватчиков прекратить стрельбу по ней, так как это может быть опасно для всего мира. Оператор украинских АЭС подчеркнул, что сотрудники станции приложили все силы, чтобы предупредить ужасную катастрофу.

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Это – ядерный терроризм

"Это недопустимо, это – ядерный терроризм. Подрывать снаряды на территории АЭС – такого в мире никогда не было. Участок, где были взорваны боеприпасы – это периметр АЭС", – сообщил "Сегодня" экс-глава Госатомрегулирования Григорий Плачков.

Он отметил, что теперь нужно наблюдать за радиационным фоном – его контролируют онлайн, каждую секунду.

"На первом энергоблоке не было топлива. Он на ремонте, они его не запускали. Что сейчас с работающими энергоблоками – это вопрос", – сказал Плачков.

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По данным Энергоатома, пока что не известно, изменился ли радиационный фон на АЭС.

Захват Запорожской АЭС

Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую АЭС в Европе– Запорожскую. В результате чего начался пожар.

Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.

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Ситуация в Украине 14 марта

  • Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
  • Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
  • Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
  • Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
  • За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).

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