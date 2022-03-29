На Чернобыльской и Запорожской АЭС ситуация ухудшается – руководитель "Энергоатома"

Петр Котин надеется, что переговоры по обеспечению безопасности на АЭС дадут положительные результаты

На Чернобыльской и Запорожской АЭС сейчас опасная ситуация / Коллаж "Сегодня"

Ситуация на Чернобыльской и Запорожской АЭСухудшается. Из-за опасной ситуации на территорию не могут заехать представители МАГАТЭ, которые находятся в Украине.

Об этом руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сказал в эфире информационного телемарафона, пишет ТСН.

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Что известно

"Ситуация и на Чернобыльской АЭС, и в Энергодаре, к сожалению, не меняется. Я бы сказал, что она ухудшается и в Чернобыле и на Запорожской АЭС", — отметил Петр Котин.

Также из-за опасной ситуации на Чернобыльской и Запорожской АЭС на представители МАГАТЭ не могут попасть на территории станций.

"Я думаю, что таких планов у них нет на сегодня, потому что там очень опасная сейчас ситуация. И ни мы, украинская сторона, и также международные организации, такие как ООН, не можем предоставить гарантий безопасности высоких руководителей МАГАТЭ, которые могли бы туда поехать", — сказал руководитель "Энергоатома".

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Петр Котин надеется, что переговоры по обеспечению безопасности на АЭС дадут положительные результаты.

"Но мы знаем, что Гросси сейчас в Украине и он движется в направлении встречи. Я думаю, что на этой неделе, в рамках этой встречи, будут некоторые результаты достигнуты по обеспечению безопасности, в первую очередь, на Чернобыльской станции, и на Запорожской станции. На это мы надеемся", — добавил Петр Котин.

Фейк о Ровенской АЭС

Россия запустила 25 марта очередную порцию фейков, которые опровергли специалисты СНБО. В частности, Россия утверждает, что на Ровенской АЭС якобы принудительно удерживают российских атомщиков.

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Кроме того, министерство обороны России заявило о перехвате украинских тайных документов, в которых якобы речь идет о плане подготовки и проведения наступательной операции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которая должна была начаться с 22 января.

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