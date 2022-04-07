Зламані сейфи та розграбовані лабораторії: на що окупанти перетворили ЧАЕС (відео)

Поведінка окупантів з армії Російської Федерації на території захопленої ними наприкінці лютого ЧАЕС мало чим відрізнялася від того, що вони показали в інших регіонах України. Після себе вони залишили бардак, зламані сейфи, пограбовані лабораторії.
Кадри ЧАЕС після звільнення опублікував заступник гендиректора першого кримськотатарського телеканалу "ATR" Айдер Муждабаєв. Відео було знято 5 квітня.
Мародерство
Окупанти десантувалися на станцію з БТР, роззброїли українську Нацгвардію, а потім тримали їх цілий місяць як військовополонених. Відступаючи, російські військові вивезли наших захисників до Росії.
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Російські солдати не тільки отримали велику дозу радіації, сидячи в заражених окопах в так званому "Рудому лісі" , вони ще забрали з собою на батьківщину все, що змогли знайти у Чорнобильській зоні. В останній день перед відступом, окупанти зігнали в одне приміщення співробітників ЧАЕС, після чого почали вибивати двері до всіх кабінетів та мародерствувати.
Ядерне сховище
На щастя, вони не пошкодили нічого, що могло б становити небезпеку для людей.
"За весь цей час була лише одна спроба проникнути, яка закінчилася провалом у них. Це буквально в передостанній день. Вони хотіли проникнути у сховище відпрацьованого ядерного палива – найнебезпечніше, що є в Зоні. У нас є система автоматичного доступу, яка їх просто не пустила. Вони привели із собою нашого військовослужбовця. І через його пропуск намагалися пройти" , – розповів журналістам один із співробітників станції.
Що відомо
- Під час цієї ж експедиції журналісти з'ясували, що солдати армії Росії справді перерили частину так званого Рудого лісу в Чорнобильській зоні, а отже, безперечно, за місяць перебування там без ротації отримали смертельну дозу опромінення.
- 5 квітня було офіційно заявлено, що Сили оборони України повернули контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, яку 31 березня залишили російські окупанти.
- Трохи раніше повідомлялося, що російські окупанти вкрали зі станції кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати працівників із собою до Білорусі.