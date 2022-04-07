Зламані сейфи та розграбовані лабораторії: на що окупанти перетворили ЧАЕС (відео)

Армія Путіна намагалася проникнути у найнебезпечніше місце станції

Російська армія захопила ЧАЕС 24 лютого / Колаж "Сьогодні"

Поведінка окупантів з армії Російської Федерації на території захопленої ними наприкінці лютого ЧАЕС мало чим відрізнялася від того, що вони показали в інших регіонах України. Після себе вони залишили бардак, зламані сейфи, пограбовані лабораторії.

Кадри ЧАЕС після звільнення опублікував заступник гендиректора першого кримськотатарського телеканалу "ATR" Айдер Муждабаєв. Відео було знято 5 квітня.

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Мародерство

Окупанти десантувалися на станцію з БТР, роззброїли українську Нацгвардію, а потім тримали їх цілий місяць як військовополонених. Відступаючи, російські військові вивезли наших захисників до Росії.

Російські солдати не тільки отримали велику дозу радіації, сидячи в заражених окопах в так званому "Рудому лісі" , вони ще забрали з собою на батьківщину все, що змогли знайти у Чорнобильській зоні. В останній день перед відступом, окупанти зігнали в одне приміщення співробітників ЧАЕС, після чого почали вибивати двері до всіх кабінетів та мародерствувати.

Ядерне сховище

На щастя, вони не пошкодили нічого, що могло б становити небезпеку для людей.

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"За весь цей час була лише одна спроба проникнути, яка закінчилася провалом у них. Це буквально в передостанній день. Вони хотіли проникнути у сховище відпрацьованого ядерного палива – найнебезпечніше, що є в Зоні. У нас є система автоматичного доступу, яка їх просто не пустила. Вони привели із собою нашого військовослужбовця. І через його пропуск намагалися пройти" , – розповів журналістам один із співробітників станції.

Що відомо