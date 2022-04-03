Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Річна доза радіації – військові РФ, що залишили Чорнобиль, небезпечні для оточуючих

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 квітня, 23:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Основний шар радіонуклідів, що ліг на ґрунт після Чорнобильської катастрофи, за минулі понад 30 років спустився сантиметрів на 30-40 під землю, але окупанти, риючи окопи, порушили цей природний захисний шар
Російські окупанти, які були у Чорнобилі, можуть бути небезпечними для суспільства. Фото: "Уніан", REUTERS, колаж "Сьогодні"
Російські окупанти, які були у Чорнобилі, можуть бути небезпечними для суспільства. Фото: "Уніан", REUTERS, колаж "Сьогодні"

За добу у "Рудому лісі" російські окупанти могли отримати річну дозу опромінення. Солдати РФ тепер несуть небезпеку тим, хто перебуває поруч із ними.

Про це голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко повідомив на брифінгу у медіацентрі "Україна".

Реклама

Деталі

За його словами, окупанти, які були в Зоні відчуження, а нині поїхали до Білорусі, могли отримати значні дози радіації і навіть несуть небезпеку для тих, хто поруч із ними.

Це пояснюється тим, що основний шар радіонуклідів, що ліг на ґрунт після Чорнобильської катастрофи, за минулі понад 30 років спустився сантиметрів на 30-40 під землю, але окупанти, риючи окопи, порушили цей природний захисний шар.

"У найнебезпечнішому пункті тимчасового поховання радіоактивних відходів – так званому Рудому лісі – фон такий, що людина, яка не рухаючись проведе там 24 години, отримає річну дозу опромінення. Якщо ж іще й рити ґрунт, то опромінення збільшується у рази", – пояснив Крамаренко.

Він припускає, що російське командування не провело жодного інструктажу перед відправкою своїх солдатів у Зону, а дозиметри, які їм видали, – 50-60-х років минулого століття. Така давня техніка навряд чи працює.

Реклама

Якої саме шкоди зазнали окупанти, належить встановити лікарям, але вони могли розповсюдити радіацію й далі. Адже Чорнобиль був "транзитною зоною" для відходу окупантів, тож лише протягом п’яти останніх днів нею пройшли 10 тисяч одиниць їхньої техніки. До того ж і головний штаб загарбників був розташований на території Чорнобильської АЕС, і тільки там було близько 50 одиниць техніки та близько тисячі російських солдатів.

Росіяни покинули ЧАЕС, але забрали із собою українських нацгвардійців

На майданчику Чорнобильської АЕСнемає сторонніх осіб. Однак при відході російських військ відбувається пограбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Про це повідомляє державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Відповідні "офіційні" документи підписали працівники станції з примусу до фактичного завершення процесу", – йдеться у повідомленні.

Реклама

При відході російські війська грабують приміщення, викрадають техніку та забирають цінні речі.

"Наступні дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських спеціалістів на наявність вибухових пристроїв" , – додали в агентстві.

Енергоатом повідомляє, що, втікаючи з території станції, окупанти також забрали нацгвардійців, яких тримали в полоні з 24 лютого.

Що відбувається на ЧАЕС

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 3 квітня
1
Особовий склад 18000
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артилерія 325
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 105
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1249
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти