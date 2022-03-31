Росіяни покинули ЧАЕС, але забрали із собою українських Нацгвардійців

Російські війська грабували приміщення, викрадали техніку та забирали цінні речі, коли йшли зі станції

Російська армія захопила ЧАЕС 24 лютого / Колаж "Сьогодні"

На майданчику Чорнобильської АЕСнемає сторонніх осіб. Однак при виході російських військ відбувається пограбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей.

Про це повідомляє державне агентство України з управління зоною відчуження.

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"Відповідні "офіційні" документи підписали працівники станції з примусу до фактичного завершення процесу" , – йдеться у повідомленні.

При виході російські війська грабують приміщення, викрадають техніку та забирають цінні речі.

"Наступні дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських спеціалістів на наявність вибухових пристроїв" , – додали в агентстві.

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Енергоатом повідомляє, що втікаючи з території станції, окупанти також забрали Нацгвардиців, яких тримали в полоні з 24 лютого.

Російські військові збираються залишити ЧАЕС та Славутич

Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами попрямували у бік українського кордону з республікою Білорусь.

Окупанти сьогодні вранці 31 березня озвучили свої наміри українському персоналу станції. На території ще лишається невелика кількість армії РФ.

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Що відбувається на ЧАЕС

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