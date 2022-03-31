Росіяни покинули ЧАЕС, але забрали із собою українських Нацгвардійців

На майданчику Чорнобильської АЕСнемає сторонніх осіб. Однак при виході російських військ відбувається пограбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей.
Про це повідомляє державне агентство України з управління зоною відчуження.
"Відповідні "офіційні" документи підписали працівники станції з примусу до фактичного завершення процесу" , – йдеться у повідомленні.
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При виході російські війська грабують приміщення, викрадають техніку та забирають цінні речі.
"Наступні дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських спеціалістів на наявність вибухових пристроїв" , – додали в агентстві.
Енергоатом повідомляє, що втікаючи з території станції, окупанти також забрали Нацгвардиців, яких тримали в полоні з 24 лютого.
Російські військові збираються залишити ЧАЕС та Славутич
Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами попрямували у бік українського кордону з республікою Білорусь.
Окупанти сьогодні вранці 31 березня озвучили свої наміри українському персоналу станції. На території ще лишається невелика кількість армії РФ.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильську АЕС 24 лютого захопили російські окупанти, вони утримували в заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.
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