Годовая доза радиации – покинувшие Чернобыль военные РФ опасны для окружающих

Основной слой радионуклидов, легший на почву после Чернобыльской катастрофы, за прошедшие более 30 лет спустился сантиметров на 30-40 под землю, но оккупанты, роя окопы, нарушили этот естественный защитный слой

Российские оккупанты, которые были в Чернобыле, могут быть опасны для общества. Фото: "Униан", REUTERS, коллаж "Сегодня"

За сутки в "Рыжем лесу" российские оккупанты могли получить годовую дозу облучения. Солдаты РФ теперь представляют опасность для тех, кто находится рядом с ними.

Об этом глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил на брифинге в медиацентре "Украина".

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По его словам, оккупанты, которые были в Зоне отчуждения, а ныне уехали в Беларусь, могли получить значительные дозы радиации и даже представляют опасность для тех, кто рядом с ними.

Это объясняется тем, что основной слой радионуклидов, легший на почву после Чернобыльской катастрофы, за прошедшие более 30 лет спустился сантиметров на 30-40 под землю, но оккупанты, роя окопы, нарушили этот естественный защитный слой.

"В самом опасном пункте временного захоронения радиоактивных отходов – так называемом "Рыжем лесу" – фон такой, что человек, не двигаясь, проведет там 24 часа, получит годовую дозу облучения. Если еще и рыть почву, то облучение увеличивается в разы", – объяснил Крамаренко.

Он предполагает, что российское командование не провело ни одного инструктажа перед отправкой своих солдат в Зону, а выдавшие им дозиметры – 50-60-х годов прошлого века. Такая давняя техника вряд ли работает.

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Какой именно вред понесли оккупанты, следует установить врачам, но они могли распространить радиацию и дальше. Ведь Чернобыль был "транзитной зоной" для ухода оккупантов, так что в течение пяти последних дней по ней прошли 10 тысяч единиц их техники. К тому же главный штаб захватчиков был расположен на территории Чернобыльской АЭС, и только там было около 50 единиц техники и около тысячи российских солдат.

Россияне покинули ЧАЭС, но забрали с собой украинских нацгвардейцев

На площадке Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. Однако при выходе российских войск происходит разграбление помещений, угон техники и других ценных вещей. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции по принуждению к фактическому завершению процесса", – говорится в сообщении.

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При выходе российские войска грабят помещения, угоняют технику и забирают ценные вещи.

"Последующие действия на территории ЧАЭС будут совершены после проведения проверки силами украинских специалистов на наличие взрывных устройств", – добавили в агентстве.

Энергоатом сообщает, что, убегая с территории станции оккупанты также забрали нацгвардейцев, которых держали в плену с 24 февраля.

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