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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

З'явилися перші кадри з перекопаного окупантами Рудого лісу (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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7 квітня, 17:25
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В окопах російських солдатів дозиметр зашкалює
Шансів не було не отримати опромінення за тривалого перебування в Рудому лісі / Колаж "Сьогодні"
Шансів не було не отримати опромінення за тривалого перебування в Рудому лісі / Колаж "Сьогодні"

Солдати армії Росії справді перерили частину так званого Рудого лісу в Чорнобильській зоні, а отже, безперечно за місяць перебування там без ротації одержали смертельну дозу опромінення.

Свіжі кадри, що по собі залишили окупанти навколо ЧАЕС, опублікував заступник гендиректора першого кримськотатарського телеканалу "ATR" Айдер Муждабаєв. Відео було знято 5 квітня.

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Перші кадри після визволення

На відеокадрах видно, що так званий цвинтар Рудого лісу (вигорілих під дією радіації сосен на площі біля близько 200 км) повністю перекопано. Тут російські солдати влаштували лінію оборони. Дозиметр показав перевищення рівня радіації у кілька разів. Протягом усіх зйомок у небезпечній зоні дозиметр наполегливо пищав, попереджаючи про небезпеку.

"Тут багато було людей. Видно багато залишків від їхнього сухпайка. Вони тут і жили. Ще й багато спалили (заражених дерев – Ред.)" , – зазначив один із учасників експедиції у розритий Рудий ліс.

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Що відомо

  • Саме 5 квітня було офіційно заявлено, що Сили оборони України повернули контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, яку 31 березня залишили російські окупанти.
  • Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко повідомив, що лише за добу у "Рудому лісі" російські окупанти могли отримати річну дозу опромінення. Нині солдати РФ, які побували у "тривалому відрядженні на ЧАЕС", становлять небезпеку для тих, хто перебуває поруч із ними.
  • В кінці березня до Білорусі почали доставляти з Чорнобильської зони російських солдат, що різко захворіли, з явними ознаками променевої хвороби.

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