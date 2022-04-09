Журналісти CNN знайшли в Чорнобилі радіоактивний пайок окупантів: "фонить" вище за норму в 50 разів

У Чорнобилі, який протягом місяця утримували російські солдати, журналісти знайшли коробку з пайками солдатів РФ на околиці міста. Її рівень радіації у 50 разів перевищував природний рівень.
Про це пише CNN.
Військові утримували Чорнобиль протягом місяця і більшу частину часу діяли у заражених районах.
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"Це справді божевілля. Я дійсно гадки не маю, чому вони це зробили (пішли в Рудий ліс)", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко на заводі.
Хоча Чорнобиль не є електростанцією, саркофаг над реактором, що вибухнув майже 36 років тому, необхідно обслуговувати. Все для того, щоб уникнути подальших витоків радіації.
Існує також значна кількість ядерного палива, що відпрацювало, про яке необхідно дбати.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильську АЕС 24 лютого захопили російські окупанти, вони утримували в заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.
- Росіяни покинули Чорнобильську АЕС. Однак при виході вони грабували приміщення, викрадали техніку та інші цінні речі.
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