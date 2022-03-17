США залишили Путіна без ботоксу. Скоро побачимо справжнє обличчя диктатора

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну американська біофармацевтична компанія AbbVie припиняє постачання в РФ ботоксу та філерів. Про це повідомляють на сайті компанії.
"AbbVie зупинила роботу всіх продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств у регіоні", – йдеться у заяві.
Також повідомляють, що компанія продовжить стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та сусідньому регіоні.
Путін користується ботоксом
У соцмережах посміялися з "нового варіанту" президента Росії Володимира Путіна в Сочі.
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Зупинка постачання косметичних товарів торкнеться і президента Путіна. Кажуть, що багато років він використовував ботокс, щоб зменшити появу зморщок на обличчі. Звісно, сам російський лідер втручання заперечував, але пластичні хірурги зійшлися на думці, що ботокс застосовували.
Війна в Україні 17 березня
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч військових Росії. Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досягнув жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київщиною.
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там уже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- Командири армії агресора втікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: про це йдеться у перехопленій розмові окупанта з батьками.