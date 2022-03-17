США оставили Путина без ботокса. Скоро увидим настоящее лицо диктатора

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину американская биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в РФ ботокса и филлеров. Об этом сообщается на сайте компании.
"AbbVie приостановила работу всех продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", – говорится в заявлении.
Также сообщается, что компания продолжит следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.
Путин пользуется ботоксом
В соцсетях посмеялись над "новым вариантом" президента России Владимира Путина в Сочи.
Далее по теме
Приостановка поставок косметических товаров коснется и президента Путина. Говорят, что в течение многих лет он использовал ботокс, чтобы уменьшить появление морщин на лице. Конечно, сам российский лидер вмешательство отрицал, но ряд пластических хирургов сошлись во мнении, что ботокс применяли.
Война в Украине 17 марта
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле нашли свою смерть 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.
- Противник продолжает атаковать Украину. Враг в полной мере не достиг ни одной стратегической цели наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Враг оккупировал около 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтоб распространять российскую пропаганду и фейки.
- Командиры армии агрессора бегут, оставляя солдат без еды и оружия: об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с родителями.