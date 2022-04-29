"Росія конкретно стухає": окупант розповів про цілі ангари з трупами солдатів – перехоплення СБУ

Військовий РФ не бачить високої мети у своїх діях

За словами окупанта, російські ангари з "вантажем 200" повністю забиті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з "вантажем 200" повністю забиті.

СБУ оприлюднила нову перехоплену телефонну розмову загарбників.

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Втрати Росії

Як зазначається, російський солдат не може оговтатись від шоку і ділиться зі своїм другом враженнями від війни.

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – розповів окупант.

У СБУ повідомили, що російський військовий не бачить високої мети у своїх діях:

"Здесь беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".

Крім цього, він розповів про втрати в роті – з 67 військових залишилось лише 10. Водночас дагестанці й чеченці тікають зі словами, що "це не їхня війна".

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Нагадаємо, дедалі більше російських військових починають бунтувати та відмовляються йти на війну в Україну. Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили на перегрупування після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.

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