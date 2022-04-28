Росіяни розстрілюють своїх солдатів — перехоплення СБУ

Військові РФ скаржаться на пригнічений стан та паніку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдатів в Україні, щоб змусити їх іти у наступ. Про це свідчить листування командира полку загарбників, що воює під Ізюмом у Харківській області, яке перехопила СБУ.

"Мої теж стали дуже боятися. Всі без сил. Ані морально підняти їх не можу, ані фізично. Навіть розстрілюю. І без толку", – бідкається окупант.

У голосових повідомленнях він розповідає, наскільки незадоволений "новим поповненням".

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"Тут усі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10-15 людей у найкращому разі. Офіцери в паніці, хочуть уже, щоб усе закінчилося... Пішли в наступ, пройшли половину, як почали хер*чити з усіх боків — усе, в них паніка... На доукомплектування було відправлено молодих, близько 60 людей... з них половина боягузів, бл*, панікерів", – розповідає він.

Російський військовий зізнається, що такі самі настрої й в офіцерів. Він думає лише про те, щоб швидше вирушити додому.

"Додому: дітей, дружину обійняти. А потім – до бл***й! Щоб багато-багато, купа бл***й було, і більше нічого не хочеться" – мріє росіянин.

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