Під Миколаєвом окупанти розгромили будівельний комбінат – Кім (фото, відео)

Окупанти РФ обстріляли підприємство під Миколаєвом. Будівельний комбінат повністю зруйновано.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.
"Так російські окупанти "денацифікували" будівельний комбінат у Миколаївській області", – написав Кім.
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По Луганській області окупанти завдали авіаудару – є загиблі
Вранці по Луганській області (по Гірській громаді) окупанти завдали авіаудару. Щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
"З 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "Гради" та артилерію. Завдано авіаційного удару. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають", – написав Гайдай.
За його словами, у Гірському також згоріла електропідстанція.