Под Николаевом оккупанты разгромили строительный комбинат – Ким (фото, видео)

Область находится под постоянными обстрелами оккупантов

Один из комбинатов области разбит врагом / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты РФ обстреляли предприятие под Николаевом. Строительный комбинат полностью разрушен.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

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"Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", – написал Ким.

По Луганской области оккупанты нанесли авиаудар – есть погибшие

Утром по Луганской области (по Горской общине) оккупанты нанесли авиаудар. По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской общины. Применяют "Грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются", – написал Гайдай.

По его словам, в Горском также сгорела электроподстанция.

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