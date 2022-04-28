Под Николаевом оккупанты разгромили строительный комбинат – Ким (фото, видео)

Оккупанты РФ обстреляли предприятие под Николаевом. Строительный комбинат полностью разрушен.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.
"Так российские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", – написал Ким.
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По Луганской области оккупанты нанесли авиаудар – есть погибшие
Утром по Луганской области (по Горской общине) оккупанты нанесли авиаудар. По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской общины. Применяют "Грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются", – написал Гайдай.
По его словам, в Горском также сгорела электроподстанция.