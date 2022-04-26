Оккупанты заставляют украинок шпионить за ВСУ, угрожая убить их детей – Гайдай

В Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ – разведывать местонахождение военных. Если украинки отказываются, то оккупанты угрожают расстрелять их детей.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Продолжаются позиционные бои в Рубежном. ВСУ успешно отбивают атаки врага и не дают продвинуться вглубь города.
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Из-за этого военные РФ на оккупированной части заставляют женщин разведывать местонахождение украинских военных, угрожая расстрелом их детей, если украинки откажутся.
Ситуация в Луганской области
- 26 апреля российские оккупанты 17 раз обстреляли мирное население в Луганской области. Украинским военным удалось отбить шесть атак врага.
- На Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в этот день больше всего от российских военных пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.
- В Горской громаде Луганской области из-за обстрелов оккупантов перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция.
- Авиационные удары и артиллерийские обстрелы российских оккупантов повлекли за собой разрушение и повреждение около 25 многоэтажных и частных жилых домов.
- Более 100 жителей Попасной Луганской области умерли из-за российских военных. Оккупанты контролируют почти половину города. Из-за этого эвакуация мирных жителей очень усложняется.
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