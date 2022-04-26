В Луганской области оккупанты снова ударили по мирному населению (фото)

17 раз россияне обстреляли мирное население за минувшие сутки в Луганской области. Также продолжаются бои в Попасной и Рубежном. Украинские военные отбили шесть атак врага.
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск и Горная община.
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"Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух – в Попасной, по меньшей мере, одного – в Горском. Информацию о вероятных жертвах проверяем", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки украинские военные отбили шесть атак врага. ВСУ уничтожили:
- 4 танка,
- 5 артиллерийских систем,
- 13 единиц бронированной техники,
- 15 единиц автомобильной техники,
- 2 топливозаправщика,
- 1 зенитную установку.
Подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Ситуация в Луганской области
- На Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в этот день больше всего от российских военных пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское.
- В Горской громаде Луганской области из-за обстрелов оккупантов перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция.
- Авиационные удары и артиллерийские обстрелы российских оккупантов повлекли за собой разрушение и повреждение около 25-и многоэтажных и частных жилых домов.
- Более 100 жителей Попасной Луганской области умерли из-за российских военных. Также оккупанты контролируют почти половину города. Именно из-за этого эвакуация мирных жителей очень усложняется.
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