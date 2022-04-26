На Луганщині окупанти знову вдарили по мирному населенню (фото)

За добу на території області російські військові втратили близько 40 одиниць техніки

Окупанти обстріляли мирне населення / Колаж "Сьогодні"

17 разів росіяни обстріляли мирне населення за минулу добу Луганської області. Також тривають бої у Попасній та Рубіжному. Українські військові відбили шість атак ворога.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Реклама

Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ та Гірська громада.

Наслідки обстрілів у Луганській області. Фото: Сергій Гайдай

"Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків у Лисичанську, двох – у Попасній, щонайменше одного – у Гірському. Інформацію про ймовірні жертви перевіряємо", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Наслідки обстрілів у Луганській області. Фото: Сергій Гайдай

Минулої доби українські військові відбили шість атак ворога. ЗСУ знищили:

4 танки,

5 артилерійських систем,

13 одиниць броньованої техніки,

15 одиниць автомобільної техніки,

2 паливозаправники

1 зенітну установку.

Наслідки обстрілів у Луганській області. Фото: Сергій Гайдай

Реклама

Підрозділи ППО збили два літаки та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Наслідки обстрілів у Луганській області. Фото: Сергій Гайдай

Ситуація у Луганській області

Раніше ми писали: