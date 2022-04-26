На Луганщині окупанти знову вдарили по мирному населенню (фото)

17 разів росіяни обстріляли мирне населення за минулу добу Луганської області. Також тривають бої у Попасній та Рубіжному. Українські військові відбили шість атак ворога.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ та Гірська громада.
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"Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків у Лисичанську, двох – у Попасній, щонайменше одного – у Гірському. Інформацію про ймовірні жертви перевіряємо", – йдеться у повідомленні.
Минулої доби українські військові відбили шість атак ворога. ЗСУ знищили:
- 4 танки,
- 5 артилерійських систем,
- 13 одиниць броньованої техніки,
- 15 одиниць автомобільної техніки,
- 2 паливозаправники
- 1 зенітну установку.
Підрозділи ППО збили два літаки та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Ситуація у Луганській області
- На Великдень російські військові втретє потрапили до нафтопереробного заводу. Крім того, цього дня найбільше від російських військових постраждали Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Гірське.
- У Гірській громаді Луганської області через обстріл окупантів перебито магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція.
- Авіаційні удари та артилерійські обстріли російських окупантів спричинили руйнування та пошкодження близько 25 багатоповерхових та приватних житлових будинків.
- Понад 100 мешканців Попасної Луганської області померли через російські військові. Також окупанти контролюють майже половину міста. Саме тому евакуація мирних жителів дуже ускладнюється.
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