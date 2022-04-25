Окупанти залишили без світла всю Луганську область: ударили по підстанції біля Кремінної

Енергетики вже знайшли спосіб, як підключити вцілілі підстанції, і невдовзі подачу електрики мають відновити.

Окупанти залишили без світла регіон в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500, внаслідок чого без світла залишилася вся Луганська область. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нещодавно побудована біля Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією. Без електроенергії усі населені пункти Луганщини", – написав Гайдай.

Глава Луганської ОВ зазначив, що у зв'язку із ситуацією, що склалася, почався доробок альтернативних варіантів запитки області, тому що ця підстанція напругою 500 кВ у мирний час запитувала більшу частину міст і сіл області.

Реклама

Гайдай розповів, що енергетики знайшли схему підключення області, йде подача напруги на вцілілі підстанції.

"Вже зараз енергетики виявили схему підключення області. Триває подача напруги на вцілілі підстанції. Необхідна для потреб населення міст і сіл Луганщини напруга подаватиметься за іншою схемою через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Наразі йде подача напруги на ці вцілілі підстанції. Незабаром світло повернеться до будинків наших мешканців. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, яка живить Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії", – розповів він.

За словами Гайдая, раніше електроенергія надходила з Луганської ТЕС у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої були зруйновані російськими військовими, відремонтувати їх вони не в змозі, тому досі підстанція у Кремінній залишалася єдиним джерелом постачання електроенергії до будинків луганчан.

Ситуація у Луганській області