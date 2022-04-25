Оккупанты оставили без света всю Луганскую область: ударили по подстанции у Кременной

Энергетики уже нашли способ, как подключить уцелевшие подстанции, и вскоре подачу электричества должны возобновить

Оккупанты оставили без света регион в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 в результате чего без света осталась вся Луганская область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Недавно построенная возле Кременной электроподстанция обесточена российской армией. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины", – написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что в связи со сложившейся ситуацией началась приработка альтернативных варианты запитки области, потому что эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время запитывала большую часть городов и сел области.

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Гайдай рассказал, что энергетики нашли схему подключения области, идет подача напряжения на уцелевшие подстанции.

"Уже сейчас энергетики обнаружили схему подключения области. Продолжается подача напряжения на уцелевшие подстанции. Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме из-за мощных электроподстанций, оставшихся в работе на территории области. В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, питающую Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", – рассказал он.

По словам Гайдая, раньше электроэнергия поступала с Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней были разрушены российскими военными, отремонтировать их они не в состоянии, поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан.

Ситуация в Луганской области