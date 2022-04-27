По Луганской области оккупанты нанесли авиаудар – есть погибшие

В Горном также сгорела электроподстанция

На Донбассе не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром по Луганской области (поселок Горное) оккупанты нанесли авиаудар. По меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горной общины. Применяют "грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются", – написал Гайдай.

По его словам, в Горном также сгорела электроподстанция.

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