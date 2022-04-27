ВСУ отбили у оккупантов три села в Николаевской области – карта

Украинские защитники освободили еще три населенных пункта в Николаевской области.
Об этом сообщил советник главы министерства внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
"ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снегиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", – пишет он.
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Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду либо же набирать из реки.
- Во время обстрела жилых кварталов Николаева погибли пять человек, 15 получили ранения. Один из пяти погиб, после того как поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- Также 23 апреля в Николаевской области из-за обстрелов оккупантов ранения получили 12 человек, в том числе и дети.