ВСУ отбили у оккупантов три села в Николаевской области – карта

Защитники Украины продолжают бить российских оккупантов

Военные РФ несут серьезные потери. Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники освободили еще три населенных пункта в Николаевской области.

Об этом сообщил советник главы министерства внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снегиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", – пишет он.

Ситуация в Николаеве и области