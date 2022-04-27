ВСУ відбили в окупантів три села на Миколаївщині – карта

Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
Про це повідомив радник голови міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.
"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине та Новопетрівка", – пише він.
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Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві складна ситуація через відсутність води. Багатьом місцевим мешканцям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або ж набирати з річки.
- Під час обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло п'ятеро людей, 15 дістали поранення. Один з п'яти загинув, після того як підняв снаряд, що не розірвався.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області. Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили у дуплі у селі Кандибіно Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
- У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей.
- Також 23 квітня у Миколаївській області через обстріл окупантів поранення отримали 12 людей, у тому числі діти.