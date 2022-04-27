ВСУ отразили 9 атак оккупантов на Донбассе

Уничтожено девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре топливозаправщика и др.

Военные РФ наступают в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово / Фото: Коллаж: Сегодня

На линии фронта Луганской и Донецкой областей отражены девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"Уничтожено девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, три боевых бронированных машин, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, четыре топливозаправщика и одну зенитную установку", – говорится в сообщении.

Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

После оккупации Новотошковского россияне организовали наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

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Арестович объяснил, когда может закончиться война

Прекращение наступления российских войск на Донбассе совсем не будет означать окончание войны. Она может продолжаться вплоть до Нового года. Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью UkrLife.

"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не означает конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это длинная история, и может быть совсем длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", – сказал он.

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