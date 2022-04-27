В Одесской области оккупанты снова ударили по мосту через Днестровский лиман

Степень разрушения моста будет установлена после окончания воздушной тревоги, пострадавших нет

Оккупанты вторые сутки обстреливают мост через Днестровский лиман / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщил глава правления "УЗ" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги", – написал он.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщал, что вчерашний удар по мосту в Затоке через Днестровский лиман не несет никакой военной стратегической цели, кроме как выполнения задачи по нанесению Украине как можно большего экономического урона. Этот мост является важнейшей стратегической транспортной артерией, связывающей Одессу с Молдовой.

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