По Луганській області окупанти завдали авіаудару – є загиблі

У Горному також згоріла електропідстанція

На Донбасі не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці по Луганській області (селище Гірське) окупанти завдали авіаудару. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в Telegram.

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"Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "гради" та артилерію. Нанесено авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають", – написав Гайдай.

За його словами, у Горному також згоріла електропідстанція.

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