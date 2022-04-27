Окупанти обстріляли Луганську область: зруйновано будинки, загинув мирний житель

На Луганщині ворог всю ніч обстрілював мирні міста. Так, у Лисичанську окупанти вдарили по школі, у підвалі якої ховалися 23 особи, а у Привільї під час обстрілу загинув чоловік. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Російський снаряд впав у двір приватного будинку, де на той час був 68-річний чоловік. Він помер на місці", – написав він.
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За його словами, практично вся територія області страждала від обстрілу окупантів протягом минулої доби. Руйнування семи будинків зафіксували рятувальники, але пошкоджено значно більше.
"І майже скрізь ворог потрапив у житловий фонд. Так, у Сєверодонецьку спалахнула квартира у багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один – у Нижньому, ще два – у Лисичанську. Там же полум'ям був охоплений торговий майданчик-пошкоджені МАФи. Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, з Білогорівки, росіяни відкрили вогонь у цьому селищі. Як наслідок, ще один приватний будинок непридатний для житла", – написав він.
Гайдай зазначив, що йдеться лише про ті руйнування, де сталися серйозні загоряння після обстрілів, але є будинки, де снарядами пробиті стіни, пошкоджено вікна, немає частини даху.
Що відбувається в Україні 27 квітня
- Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одесі.
- Російські військові обстріляли Дніпропетровську область . Внаслідок атаки є постраждалий.
- На лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили безліч ворожої техніки.
- Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України за минулу добу вразили не менше 7 повітряних цілей, включаючи літак, вертоліт та 2 крилаті ракети.
- Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону у різних частинах Чорнобильської атомної електростанції. Також він зазначив, що зафіксовано пошкодження в ряді споруд ЧАЕС.