"Наша частина не захотіла повертатися": окупанти відмовляються воювати – перехоплення СБУ

Росіянин розповів, що після доукомплектації в РФ повертатися на війну відмовилася ціла військова частина

СБУ опублікувала нове перехоплення / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну. Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили на перегрупування після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, перехоплених СБУ.

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"Нас 22 вивели, і наша частина не захотіла повертатися назад, зрозумів? Типу відмовники, зрозумів?" – розповів один окупант іншому.

За його словами, після доукомплектації в РФ повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.

Тож єдине бажання його товариша, який стоїть під Ізюмом, – дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.

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"У нас (у полку – прим.) було 60 танків, залишилося 10, раз*бали нас... Половина – у полоні, половина 200-і і 300-і. Коли виводитимуть – теж не розумієш... Говорили 24-го – ніх*я, вже сказали 26-го – така ж х*йня, і остання дата, найімовірніше, – це 6 травня", – сказав окупант.

Перехоплення СБУ

Російські окупанти на території України почуваються в небезпеці навіть у тих населених пунктах, які вони захопили.

Трохи раніше батьки російських злочинців у формі були сміливішими і вселяли своїм дітям, що ті повинні розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.

Ще одне перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командиріві готові скаржитися на них у військову прокуратуру РФ.

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