ФСБ почала "кришувати" російських військових-мародерів – перехоплення розмови

Російські військові скаржаться своїм родичам, що все награбоване в Україні у них відібрали працівники ФСБ

Окупанти звинувачують у всьому працівників ФСБ / Колаж "Сьогодні"

ФСБ почала забирати у російських окупантіввсе, що вони вкрали в Україні та обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє СБУ.

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У розмовах російські військові кажуть своїм родичам, що у них все відібрали працівники ФСБ.

- "Я вже нічого не вивезу. 63 айфони було. 13-х, на 512 гігабайт, Pro Max. Скільки б бабок було!"

- "І куди ви поділи це все?"

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- "Фебси відібрали! ФСБшники".

"Напевно, після масового виходу західних брендів з ринку РФ ФСБ отримала нове стратегічне завдання щодо "імпортозаміщення". Принаймні для свого керівництва", – йдеться у повідомленні.

Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "русского мира"

Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком "ДНР". Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.

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"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, ґвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають та питають у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".

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